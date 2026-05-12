Bloomberg: Трампу назначили медицинский осмотр 26 мая

Самый пожилой за всю историю США президент Дональд Трамп, которому в июне этого года исполнится 80 лет, 26 мая пройдет ежегодный медицинский осмотр в больнице недалеко от Вашингтона. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению Белого дома, его визит в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Мэриленде «будет включать в себя ежегодное стоматологическое и медицинское обследование президента в рамках профилактических осмотров».
Сам американский лидер, напоминают журналисты, часто хвастается своим физическим и психическим здоровьем. Однако за все время своего второго президентского срока критики Трампа часто задавали вопросы относительно состояния главы государства.
При этом в Белом доме подтвердили только то, что за последний месяц Дональд Трамп дважды посещал только стоматолога. В последний раз он был у стоматолога во Флориде 2 мая.
Между тем, еще в прошлом году специалистов сильно волновали публичные выступления президента США Дональда Трампа. Сбивчивая речь и частые скачки между темами могут указывать на когнитивные нарушения у 79-летнего главы Белого дома, отмечали врачи.