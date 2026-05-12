На ремонт мемориала Павшим воинам в Ростове выделят почти 12 миллионов рублей

В Ростове отремонтируют мемориальный комплекс Павшим воинам. На эти работы выделят 11,9 миллиона рублей. Конкурс на поиск подрядчика состоится 19 мая. По условиям тендера, все работы нужно закончить до 31 октября. Об этом говорится на сайте Госзакупок.