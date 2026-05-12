ГИБДД задержала 16 летнего пьяного водителя в Хабаровском крае

В посёлке Переяславка во время ночного рейда Госавтоинспекция задержала несовершеннолетнего водителя. 16 летний юноша управлял автомобилем «Тойота Витц», принадлежащим его бабушке, в позднее время суток — когда нахождение детей на улице без сопровождения взрослых запрещено.
Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
У подростка отсутствовало водительское удостоверение, а по внешним признакам инспекторы выявили состояние алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя.
Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. В отношении несовершеннолетнего составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.
Госавтоинспекция призывает родителей контролировать доступ несовершеннолетних к транспортным средствам и не приобретать мототехнику для лиц, не достигших возраста получения водительских прав.
