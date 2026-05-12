Юная каратистка из Хабаровского края взяла бронзу в Токио

Школьница из села Дружба стала призёром международного турнира по каратэ.

Юная спортсменка из Хабаровского района Владислава Логунова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по каратэ IFT 2026 International Karate Friendship, который прошёл 5−6 мая в Токио, — сообщает в своём МАХ канале глава Хабаровского района Сергей Будкин.

Соревнования состоялись в спорткомплексе Tokyo Metropolitan Gymnasium и собрали около 3500 участников из разных стран. На татами вышли сильнейшие юные спортсмены, для которых каратэ является серьёзной частью жизни и ежедневной работы.

Владислава выступала в абсолютной весовой категории среди девочек 9 лет. Её результат стал итогом длительных тренировок, дисциплины и подготовки под руководством тренера Михаила Жидкова.

Глава района отметил вклад наставника и семьи спортсменки, подчеркнув, что именно поддержка и вера близких помогают достигать таких результатов на международном уровне.

Владислава тренируется в спортивной секции и представляет Хабаровский район на соревнованиях различного уровня.