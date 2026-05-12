Юная каратистка из Хабаровского края взяла бронзу в Токио

Юная спортсменка из Хабаровского района Владислава Логунова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по каратэ IFT 2026 International Karate Friendship, который прошёл 5−6 мая в Токио, — сообщает в своём МАХ канале глава Хабаровского района Сергей Будкин.
Соревнования состоялись в спорткомплексе Tokyo Metropolitan Gymnasium и собрали около 3500 участников из разных стран. На татами вышли сильнейшие юные спортсмены, для которых каратэ является серьёзной частью жизни и ежедневной работы.
Владислава выступала в абсолютной весовой категории среди девочек 9 лет. Её результат стал итогом длительных тренировок, дисциплины и подготовки под руководством тренера Михаила Жидкова.
Глава района отметил вклад наставника и семьи спортсменки, подчеркнув, что именно поддержка и вера близких помогают достигать таких результатов на международном уровне.
Владислава тренируется в спортивной секции и представляет Хабаровский район на соревнованиях различного уровня.