В южных округах Красноярского края началась вторая волна паводка

На юге Красноярского края начинается вторая волна весеннего половодья. На реке Туба и её притоках сохраняется рост уровня воды — от 0,2 до 1,1 метра. На реке Кизир в селе Имисское уже превышена неблагоприятная отметка. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.
В ближайшие сутки возможны подтопления приусадебных участков, огородов и переливы дорог в низинах вдоль рек.
Уровни воды на утро 12 мая:
Подкаменная Тунгуска (село Ванавара) — 789 см (опасная отметка 820 см);
Усолка (село Троицк) — 614 см (660 см);
Карабула (село Карабула) — 416 см (380 см);
Чулым (село Красный Завод) — 636 см (630 см);
Мура (село Ирба) — 517 см (529 см);
Чадобец (село Яркино) — 751 см (760 см).
Вода продолжает стоять на пойме 20 рек, включая Чулым, Кеть, Ою, Кебеж, Амыл, Сыду, Ману, Анжу, Агул, Чадобец, Муру, Иркинееву, Усолку, Кас, Сым, Подкаменную Тунгуску, Казыр и Кизир.
За прошедшие сутки в крае остаются подтопленными 11 жилых домов, 108 приусадебных участков и 23 участка автомобильных дорог.
