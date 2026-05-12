Выпуск сливочного масла на 60% нарастили нижегородцы

В первом квартале 2026 года Нижегородская область продемонстрировала положительную динамику в производстве продовольственных товаров. Данные были представлены министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.
Индекс физического объема выпуска продовольствия достиг 102,5%, что означает увеличение на 2,5% по сравнению с предыдущим периодом.
Еще более впечатляющий рост был зафиксирован в сегменте производства напитков, объем которого увеличился до 109,4%. Глава регионального аграрного ведомства, Николай Денисов, подчеркнул, что наиболее существенный прирост зафиксирован в производстве сливочного масла, увеличившегося более чем на 60% и достигшего объема в 2,9 тысячи тонн.
Производство сыров также показало значительный рост, увеличившись почти на 24% и составив 2,9 тысячи тонн. Положительную динамику отметили и в производстве мяса и субпродуктов домашней птицы — рост составил 13%, достигнув почти 20 тысяч тонн. Выпуск мясных полуфабрикатов увеличился на 12%, превысив 13 тысяч тонн.
Среди других отраслей, показавших рост, — производство кондитерских изделий, объем которого составил 12,6 тысячи тонн, что на 9,2% больше предыдущих показателей. Общий объем отгруженной предприятиями продукции оценивается в 57,5 миллиарда рублей, демонстрируя увеличение на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
