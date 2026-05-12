Садовод Сергеева дала советы, что сделать, чтобы парша не лишила урожая

В сырую и прохладную погоду активно просыпаются парша и мучнистая роса.

Источник: Нижегородская правда

Май — это время, когда сады особенно красивы из-за цветущих деревьев. Однако именно в этот период начинают активизироваться парша и мучнистая роса. Эти болезни могут нанести значительный ущерб урожаю, если не принять меры вовремя. Опытная дачница Оксана Сергеева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами, как защитить плодовые деревья.

Профилактика важнее лечения.

Оксана Сергеева отмечает, что май — это последний шанс провести основные профилактические мероприятия, которые помогут предотвратить развитие болезней. Если ждать, пока болезнь уже проявится, то борьба с ней будет гораздо сложнее и менее эффективной.

Она рекомендует начать с уборки старой листвы и мумифицированных плодов под деревьями, а также с вырезания больных и загущающих веток — именно на них чаще всего зимуют споры парши и мучнистой росы. Эти меры также помогут улучшить вентиляцию кроны деревьев. После санитарной обрезки можно приступать к обработке деревьев фунгицидами.

Выбор и применение фунгицидов.

Для защиты плодовых деревьев в мае Оксана Сергеева рекомендует использовать мягкие фунгициды, которые работают по молодой листве. Она подчеркивает, что не обязательно выбирать самые «тяжёлые» препараты.

«Я обычно чередую системные и контактные средства по инструкции и обязательно смотрю, чтобы был допуск для любительских садов», — пояснила эксперт.

Главное — не экономить на качестве обработки и промочить крону дерева до лёгкого стекания раствора.

Особенности обработки разных деревьев.

Каждый вид деревьев требует индивидуального подхода. Например, яблони и груши необходимо обрабатывать в период, когда бутоны приобретают розовый оттенок, и сразу после цветения, так как это наиболее уязвимые стадии для парши. Если в мае наблюдается повышенная влажность, рекомендуется провести дополнительную обработку через 10−14 дней.

Что касается косточковых культур, где мучнистая роса поражает молодые побеги, нужно тщательно следить за верхушками растений. При появлении первых признаков заболевания, таких как подозрительный налёт, Оксана Сергеева советует удалить и сжечь поражённые участки, а затем повторно провести опрыскивание.

Она добавила, что народные средства, такие как содовый раствор или сыворотка, могут быть полезны на начальных стадиях, но в условиях затяжных дождей лучше не полагаться на них полностью. Эти методы рассматриваются скорее как вспомогательные, а не как основная защита.