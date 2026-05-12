Как выглядят вагоны LRT в Астане изнутри: фото

В рамках пресс-тура журналистам продемонстрировали станции и вагоны LRT, также рассказали о способах оплаты. Впервые показываем вам вид внутри, передает корреспондент NUR.KZ.

Экскурсия по LRT в Астане

Станция «Аэропорт»

Экскурсию начали со станции «Аэропорт». Чтобы попасть в вагон LRT, нужно оплатить проезд и затем пройти на посадку.

Способы оплаты

В LRT предусмотрена закрытая система оплаты с турникетами — вход на платформу возможен только после оплаты. Оплата производится следующими способами:

  • FacePay — оплата проезда с помощью биометрии лица через банковское приложение Halyk Bank.

  • Транспортная карта LRT — стоимость транспортной карты LRT составляет 1000 тенге.

  • Банковские карты Visa/Mastercard — оплата через смартфон или смарт-часы Apple/Samsung Pay.

  • QR-код — оплата через банковские приложения Halyk Bank или KaspiBank.

  • Разовый билет — билет можно приобрести на кассе LRT или через автомат TVM.

  • Льготная/школьная карта — проезд бесплатный для учащихся учебных заведений столицы в возрасте от 7 до 18 лет, а также для граждан, относящихся к льготным категориям согласно действующему законодательству.

Оформление именной транспортной карты LRT

Оформление именной транспортной карты LRT стоит 1200 тенге.

Внешний вид

Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке. В процессе изготовления использованы современные материалы, такие как алюминиевый сплав (кузовные элементы), эластичные колеса, многослойные окна для комфортного проезда, высокопрочные органосиликатные кожаные сиденья и другие антивандальные материалы интерьера.

Составы оборудованы современными системами информирования: наружные и внутренние табло, LCD-мониторы, отображающие маршрут движения, прибытие, время остановки, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.

Сиденья в вагонах выполнены в синем и оранжевом цветах в соответствии с общей дизайнерской концепцией LRT, вдохновленной национальной айдентикой и современным обликом столицы. Цветовые решения создают визуально комфортное пространство и помогают формировать узнаваемый стиль системы. Для обивки используются высокопрочные органосиликатные кожаные материалы. В каждом вагоне 148 сидячих мест.

Тестирование и планы на будущее

В Астане официально завершили тестовые испытания LRT. В настоящее время на линиях проводят клининговые и регламентные работы. Глава города сообщил, что запуск легкорельсового транспорта планируется весной этого года.

С 28 апреля в Астане начнется прием онлайн-заявок на получение именных карт LRT для учащихся и представителей льготных категорий.

Сегодня в Астане впервые показали поезда LRT, которые будут беспилотными.