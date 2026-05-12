Из Красноярского края отправили 3,4 тонны папоротника в Казахстан

С начала 2026 года специалисты лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 3,4 тонны побегов папоротника для отправки в Казахстан. В учреждении добавили, что вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-получателя.