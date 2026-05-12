В США разгорелся шпионский скандал: мэру Аркадия грозит до 10 лет тюрьмы

NYP: мэра города Аркадия Эйлин Вэнг обвинили в шпионаже в пользу Пекина.

Источник: Комсомольская правда

В США разгорелся громкий шпионский скандал на муниципальном уровне. Министерство юстиции предъявило обвинения бывшему мэру города Аркадия Эйлин Вэнг в деятельности в интересах Пекина. Об этом пишет газета New York Post.

По данным федерального обвинительного заключения, в период с 2020 по 2022 год Вэнг вместе со своим тогдашним женихом Яонингом «Майком» Суном создала и управляла интернет-порталом под названием «Центр новостей США». Следствие полагает, что ресурс служил скрытым инструментом влияния, распространяя материалы, положительно освещающие политику Китая среди американцев китайского происхождения.

Федеральные прокуроры утверждают, что проект координировался в интересах официального Пекина и фактически выполнял функции иностранного информационного канала. Сам Сун ранее уже был признан виновным. В феврале 2024 года его приговорили к четырем годам лишения свободы за сговор и незаконную деятельность в качестве иностранного агента.

После ареста соратника Вэнг разорвала помолвку и пыталась дистанцироваться от его деятельности, но расследование в отношении нее продолжилось. В итоге бывшая градоначальница признала вину и сложила свои полномочия. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Накануне появилось сообщение о попытках США остановить проекты Китая в Аргентине и Чили из-за их возможного военного применения. The New York Times пишет, что Буэнос-Айрес приостановил строительство крупнейшего китайского радиотелескопа. Вашингтон призывают пересмотреть сотрудничество с Пекином в космосе, опасаясь, что разработки могут быть использованы для мониторинга спутников и передачи данных в КНР.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
