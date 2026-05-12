Король Малайзии получил лимузин Aurus в подарок от России

Король Малайзии султан Ибрагим получил лимузин Aurus Senat в подарок от России. Об этом он 11 мая сообщил в личном блоге.

В пресс-службе короля рассказали, что 10 мая он посетил музей «Гараж особого назначения» в Москве, где «состоялась церемония передачи лимузина».

— Владение лимузином Aurus Senat султаном Ибрагимом считается особой честью, символизирующей тесные связи и крепкую дружбу между Малайзией и Российской Федерацией. Данная модель редко находится в собственности за пределами Российской Федерации и не экспортируется на международный рынок регулярно, — говорится в публикации.

11 мая президент России Владимир Путин лично приехал за своей первой учительницей Верой Гуревич за рулем Aurus, чтобы отвезти ее на ужин в Кремль. Российский лидер имеет более чем 50-летний водительский стаж и управлял различными автомобилями — от «Запорожца» и «Жигулей» до современных Lada и Aurus.

Прошлой осенью робот-доставщик еды решил переехать дорогу по пешеходному переходу сразу после автомобиля ДПС. Однако за полицейской машиной ехал автомобиль Aurus, которому пришлось уступить дорогу роботу.