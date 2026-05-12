Король Малайзии получил лимузин Aurus в подарок от России

11 мая президент России Владимир Путин лично приехал за своей первой учительницей Верой Гуревич за рулем Aurus, чтобы отвезти ее на ужин в Кремль. Российский лидер имеет более чем 50-летний водительский стаж и управлял различными автомобилями — от «Запорожца» и «Жигулей» до современных Lada и Aurus.