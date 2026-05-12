Открыт новый для науки скрытый вид растений семейства лютиковые

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН в составе международного коллектива исследователей обнаружил в провинции Сычуань в Китае новый вид растения семейства Ranunculaceae (лютиковые) из рода Бэзия (Beesia). Его назвали в честь китайского ученого — Beesia yangii, сообщает издание «Наука в Сибири».
Бэзия — вечнозеленое многолетнее растение семейства лютиковые, произрастающее в Восточно-Азиатском регионе, в большей степени на территории Китая. Согласно традиционной научной позиции, оно было представлено двумя видами.
«Более сотни образцов были исследованы в гербарных фондах, а также собраны в Китае, в провинции Сычуань. Благодаря полученным данным ученые смогли выбрать лектотипы (оригинальные экземпляры, определенные в качестве объективных носителей характеристик) ранее известных видов и описать новый вид Бэзии», — передает издание.
В числе особенностей нового вида: текстура листа, наличие окрашенных жилок листа, форма и размер зубцов листа, ширина и длина чашелистиков, а также соотношение длины тычинок и чашелистиков, что сегодня может использоваться полевыми ботаниками в работе. Новый вид, названный Beesia yangii, отличается от других сердцевидной листовой пластинкой прикорневого листа с краями из треугольных зубцов с длинным острым концом и бело-зелеными узкоэллиптическими чашелистиками.
По словам специалистов, открытие демонстрирует, что комплексный подход в систематической биологии может способствовать как выявлению скрытого биологического видообразования, так и более эффективному планированию мер по его сохранению.