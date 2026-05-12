Изменились правила выплаты жилищной компенсации военнослужащим

Денежная компенсация взамен права на безвозмездную приватизацию служебного жилья
Денежная компенсация — это единовременные жилищные выплаты, предусмотренные пунктом 3 статьи 101−1 и пунктами 6, 7 статьи 55 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».
Получатели денежной компенсации
Право на получение денежной компенсации имеют военнослужащие, которые:
состояли на воинской службе 10 и более лет на 1 января 2013 года;
имеют право на безвозмездную приватизацию служебного жилища после 20 лет службы в календарном исчислении;
проживают в служебном жилище, которое не подлежит приватизации.
Размер денежной компенсации
Размер компенсации определяется путем умножения стоимости одного квадратного метра нового жилья в среднем по Республике Казахстан (по данным уполномоченного органа в области государственной статистики за январь текущего года) на площадь жилища из расчета 18 кв. м на каждого члена семьи, включая самого военнослужащего. Из этой суммы вычитается сумма ранее осуществленных текущих жилищных выплат.
Члены семьи получателя компенсации
Члены семьи определяются в соответствии со статьями 101−10 Закона на день исключения военнослужащего из списков воинской части в связи с увольнением.
Документы для получения компенсации
Для получения денежной компенсации военнослужащий должен представить следующие документы:
Справку с места службы с указанием сведений о состоянии на воинской службе, составе семьи и получении жилищных выплат (выдается кадровым подразделением).
Справку с места службы супруга (супруги) с указанием сведений о получении жилищных выплат, если супруг (супруга) является или являлся сотрудником правоохранительного, специального государственного органа или органа гражданской защиты.
Карточку аналитического учета получателя жилищных выплат супруга (супруги), если супруг (супруга) проходил или проходит воинскую службу или службу в соответствующих органах.
Случаи, когда компенсация не выплачивается
Денежная компенсация не выплачивается, если военнослужащий или его супруга:
имеют жилище на праве собственности на территории Республики Казахстан, за исключением доли менее 50% или получения жилья по наследству;
реализовали право на приватизацию жилища, за исключением приватизации через купонный механизм;
получили единовременные жилищные выплаты, единовременную денежную компенсацию или денежную компенсацию;
отчуждали жилище, принадлежавшее им на праве собственности, в течение последних пяти лет.
Если военнослужащий или его ребенок реализовали право на жилище до вступления в брак, компенсация выплачивается без учета супруга (супруги) и ребенка.
Сроки и порядок выплаты компенсации
Денежная компенсация выплачивается в течение одного месяца со дня издания приказа о ее выплате путем перевода на личный специальный счет получателя.
Получатель должен открыть и использовать в банке второго уровня только один личный специальный счет.
Компенсация имеет целевое назначение. В течение шести месяцев после получения компенсации получатель должен предоставить документы, подтверждающие ее целевое использование.
Вступление в силу
Постановление вступает в силу с 19 мая 2026 года.