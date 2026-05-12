Прямой авиарейс свяжет Минск с еще одним крупным городом России

Прямой авиарейс свяжет Минск с еще одним крупный городом России, сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Так, с 15 июня в международный аэропорт Чебоксары будут летать самолеты из Минска. Перелеты будет осуществляться компанией «Аэрофлот» дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
— Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
