Москвичка оказалась в двух зарегистрированных браках одновременно

«Судом был сделан запрос в Управление ЗАГС г. Оренбурга о предоставлении всех записей актов в отношении женщины. Из ответа на судебный запрос судом установлено, что действительно осенью 1991 года был заключен брак между женщиной и местным жителем. Кроме того, в 1994 году, согласно полученным записям, женщина вновь заключила брак, но уже с другим человеком, при этом сведения о расторжении первого брака отсутствуют. Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках», — сказано в сообщении.