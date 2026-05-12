Москвичка оказалась в двух зарегистрированных браках одновременно

ОРЕНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Шарлыкский районный суд Оренбургской области признал недействительным заключенный в 1991 году брак женщины, которая оказалась в двух зарегистрированных отношениях одновременно. Об этом сообщается на сайте суда.
«Судом был сделан запрос в Управление ЗАГС г. Оренбурга о предоставлении всех записей актов в отношении женщины. Из ответа на судебный запрос судом установлено, что действительно осенью 1991 года был заключен брак между женщиной и местным жителем. Кроме того, в 1994 году, согласно полученным записям, женщина вновь заключила брак, но уже с другим человеком, при этом сведения о расторжении первого брака отсутствуют. Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках», — сказано в сообщении.
В своем исковом заявлении, направленном в Шарлыкский районный суд, жительница Москвы просила признать недействительным ее брак 1991 года. Она объяснила, что недавно обнаружила существование в органах ЗАГС актовой записи о заключении брака от 1991 года с ответчиком, однако никаких действий по регистрации указанного брака она не предпринимала. Как уточнили в суде, женщина была знакома с мужчиной, но факт заключения брака она отрицает.
«По результатам рассмотрения дела, суд удовлетворил исковые требования — признал брак, заключенный в 1991 году, недействительным», — уточнили в суде.