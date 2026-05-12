В Волгоградской области отменена двухчасовая беспилотная опасность

Утром 12 мая в Волгоградской области отменили беспилотную опасность. Об этом сообщили в МЧС России в 08:50.
По данным специалистов, жители и гости региона могут теперь безопасно находиться на открытых участках улиц и приближаться к окнам.
Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области в 5:54 и действовал более двух часов. При этом аэропорт Волгограда свою работу не останавливал. Воздушная гавань функционировать в привычном режиме. По данным мониторинговых каналов, дроны фиксировались с тамбовского и ростовского направлений.
Фото из архива ИА «Высота 102».
