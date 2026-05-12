МВД предупредило о новой схеме мошенников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники все чаще используют в легендах Государственную фельдъегерскую службу России. Во многом — потому что большинство граждан никогда с ней не сталкивались. И это действительно так, потому что ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что злоумышленники рассказывают о «спецкурьерах», «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах. Иногда потерпевших также пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом «стажировки» или «внештатной работы» в несуществующих подразделениях службы.
Правоохранители уточнили, что при этом в подобных историях нередко фигурируют люди «в гражданском» — в обычной одежде, худи и джинсах, которые якобы приезжают от имени государственной структуры за деньгами или документами. В МВД подчеркнули, что это должно вызывать вопросы, так как ГФС России — военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием.
«Сотрудники ГФС России не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами “для проверки”. Любые подобные истории — признак мошеннической схемы», — заключили в МВД.