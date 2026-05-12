Собянин: В Москве разрабатывают передовые решения в сфере радиоэлектроники

Компания «ИнноЦентр ВАО», участник МИК, разработала платформу для создания радиоэлектронных устройств. Она состоит из различных СВЧ-микросхем и готовых функциональных блоков, которые можно комбинировать между собой. Платформа позволяет в 5−10 раз быстрее собирать сложное радиоэлектронное оборудование без создания всех компонентов с нуля. Она востребована во многих сферах, в том числе в образовании: на ее основе проводят лабораторные работы по радиотехнике в российских вузах. Студенты, используя это оборудование, осваивают инструменты, применяемые в реальном промышленном производстве.