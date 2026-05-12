Семилетний ребенок пострадал в перевернувшейся машине в Красноярском крае

В Боготольском округе, на 2-м км автодороги Тюхтет — Новомитрополька, накануне произошла авария, в которой пострадал семилетний ребенок. По данным сотрудников краевого ГАИ, 41-летний водитель «Лады» по пути со стороны деревни Ларневка в район села Тюхтет не справился с управлением и улетел в кювет, где машина перевернулась. Пострадали 41-летняя женщина-пассажир и находившийся в автокресле 7-летний ребенок. Его с травмами увезли в больницу.