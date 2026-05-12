В Калининграде нашли подрядчика для обустройства тротуара на улице Лужской

Работы выполнит ООО «Инпэкс» за 19,8 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для обустройства тротуара на улице Лужской. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на торги подали три компании. Победителем признали ООО «Инпэкс». Организация снизила начальную стоимость на 100 тысяч рублей — до 19,8 миллиона.

Специалистам предстоит привести в порядок тротуар на участке Лужской от Аральской до Челюскинской. Специалистам нужно будет вырубить деревья и убрать пни. Кроме того, необходимо сделать тротуар с тактильной плиткой. Также подрядчик установит освещение, расширит проезжую часть и подготовит заезды для машин. Выполнить работы должны за 220 дней с момента заключения контракта.

Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
