Bloomberg: Фон дер Ляйен одержима желанием демонстрировать свою власть в ЕС

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в очередной раз уличили в нездоровой страсти к власти в Евросоюзе, о чем уже не раз писали западные СМИ. На этот раз журналисты подметили, что этой властью дама хочет не просто обладать, но и демонстрировать ее, сообщает Bloomberg.
В беседе с агентством люди, которые хорошо знают стиль работы офиса фон дер Лейен, проводят прямую связь между стилем руководства президента и более широкими недостатками, которые движут руководителями.
Они описывают чиновницу как одержимую желанием продемонстрировать свою власть. Этот подход уже оттолкнул от нее многих высокопоставленных чиновников.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает централизацию власти, применяя все более жесткие методы управления. Она становится «все более контролирующей» и действует почти как президент, принимая решения единолично.
До этого представители Еврокомиссии (ЕК) и чиновники Евросоюза (ЕС) забили тревогу из-за стремления председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен упростить в ближайшее время программу реформ, нацеленную на борьбу с бюрократией, «упрощение» норм и правил ЕС.