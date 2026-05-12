В небе над Германией столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в воздухе над немецким городом Хоккенхайм на высоте около 800 м, сообщает агентство DPA.
Инцидент произошел в районе Рейн-Неккар. В столкновении участвовали мотопланер и самолет с двигателем. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения, но смогли продолжить полет.
Один из пилотов направился на аэродром в Шпайере, второй совершил посадку в Хоккенхайме. На борту одного из самолетов находился пассажир, он не пострадал, как и оба пилота.
Полиция начала расследование, обстоятельства столкновения выясняются.
В ноябре 2025 года два самолета авиакомпании United Airlines столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту La Guardia в Нью-Йорке — самолет, прибывший из Орландо, при движении по рулежной дорожке задел хвост другого борта, который ожидал вылета в Хьюстон.
После инцидента оба самолета вернули на стоянки. Никто из 328 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал.
