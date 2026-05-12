Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи Волгограда меняют маршрут: что ждет пассажиров

В городе началась очередная реконструкция трамвайных путей.

В Волгограде с 11 мая 2026 года стартовала реконструкция трамвайной линии в Дзержинском районе. На участке 4,5 км — от Космонавтов до Хорошева — рабочие меняют рельсы и контактную сеть.

Трамваи № 5, 7, 10 и 12 теперь курсируют только до резервного кольца на остановке «Ул. Хорошева».Электробус № 15 по будням следует от «Ул. Тополевая» до «Жилгородок». После «Ул. Комсомольская» маршрут поворачивает на одноименную улицу в сторону Дзержинского района.

По выходным электробус № 15 сохраняет привычный путь — до железнодорожного вокзала.

Ранее собщалось о проведении книжного фестиваля в Волгограде.