Трамваи Волгограда меняют маршрут: что ждет пассажиров

В Волгограде с 11 мая 2026 года стартовала реконструкция трамвайной линии в Дзержинском районе. На участке 4,5 км — от Космонавтов до Хорошева — рабочие меняют рельсы и контактную сеть.
Трамваи № 5, 7, 10 и 12 теперь курсируют только до резервного кольца на остановке «Ул. Хорошева».Электробус № 15 по будням следует от «Ул. Тополевая» до «Жилгородок». После «Ул. Комсомольская» маршрут поворачивает на одноименную улицу в сторону Дзержинского района.
По выходным электробус № 15 сохраняет привычный путь — до железнодорожного вокзала.
