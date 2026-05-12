Утром 12 мая над Ростовской областью уничтожили БПЛА

С 7:00 до 9:00 12 мая дежурными средствами ПВО над Ростовской областью были уничтожены БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.
За указанный период над страной сбили четыре беспилотника. В том числе над Волгоградской областью.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили в небе над Миллеровским районом Ростовской области. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.