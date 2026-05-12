Огненный апокалипсис. Хабаровск задыхается от дыма четвёртый день подряд

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Ситуация остается напряженной и зависит от двух факторов: появления новых очагов и направления ветра. Пока ветер продолжает дуть с юго-запада, а в Еврейской автономной области продолжают гореть трава и леса, Хабаровск будет оставаться под дымовой завесой. По последним данным на 12 мая, смог все еще присутствует, хотя в отдельные часы интенсивность может немного снижаться. В краевом минлесхозе и МЧС граждан призывают неукоснительно соблюдать правила: не использовать открытый огонь, не жечь сухую траву и мусор, при выезде на природу не оставлять после себя стеклянные или промасленные предметы, способные сработать как линза и поджечь траву.