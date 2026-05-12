Огненный апокалипсис. Хабаровск задыхается от дыма четвёртый день подряд

Четвёртый день подряд Хабаровск живет в плотной серой пелене. Запах гари, уже насквозь пропитавший волосы и одежду горожан, забивается в окна даже сквозь закрытые створки, а утренние улицы выглядят как кадр из постапокалиптического фильма. Город накрыло дымом от ландшафтных и лесных пожаров, которые бушуют сразу на нескольких направлениях, а сильный юго-западный ветер разносит гарь по всему краевому центру.
Почему так произошло и когда небо над Хабаровском снова станет чистым, разобрался hab.aif.ru.
Хаос на островах.
Первым тревожным звоночком стал пятничный пожар на острове Кабельный — том самом, что находится на левобережье Амура прямо напротив центра Хабаровска. 9 мая там вспыхнула сухая растительность, и сильный ветер погнал дым прямиком на городские кварталы. Уже днем запах гари отчетливо ощущался на Комсомольской площади и в прилегающих районах.
Пожарные и спасатели выехали на место оперативно, но стихия работала против них. Порывы ветра раздували пламя, мешали использовать технику и не давали сбить огонь с первой попытки. К вечеру дымовая завеса стала настолько плотной, что хабаровчане начали массово жаловаться в соцсетях. Но это было только начало.
Дым пошел с трех сторон.
10 мая ситуация резко ухудшилась. К пожару на острове добавились новые очаги, причем сразу с нескольких направлений. Основной удар пришелся со стороны Еврейской автономной области — там, в районе Смидовичей и Волочаевки, полыхали серьезные ландшафтные пожары. Ветер, не менявший направления, гнал дым в Хабаровск, и к нему присоединились еще два потока: от очагов вдоль трассы в сторону Комсомольска-на-Амуре и от возгораний на Владивостокском направлении.
Город оказался в кольце. Дым затянул практически все районы, включая Ленинградскую. На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре видимость местами падала до нуля, и водители вели машины практически вслепую, ориентируясь по разметке и габаритным огням встречных автомобилей.
Полыхнуло изнутри.
11 мая к трансграничному дыму добавились свои, домашние возгорания. В Южном микрорайоне Хабаровска почти одновременно вспыхнули сухая трава и мусор. Первый вызов поступил в 12:27 — на открытой территории пламя охватило около пятисот квадратных метров. Пожарным понадобилось сорок минут, чтобы остановить распространение огня. Угрозы для ближайших построек, к счастью, не возникло, но дым от этого очага добавил городу еще порцию гари.
Почти одновременно загорелись трава, мусор и складированные автопокрышки — причем сразу несколькими очагами — на улице Павла Леонтьевича Морозова. Как сообщили читатели hab.aif.ru, дым от этого возгорания накрыл прилегающие территории и был хорошо виден в районе 56-й школы. Горела резина, а это значит, что к обычной древесной гари добавился еще и едкий химический запах.
Угрозы домам нет.
По данным краевого министерства лесного хозяйства на вечер 11 мая, в регионе действовали 17 лесных пожаров. Очаги зафиксированы в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском районах, Бикинском и Солнечном округах, а также в районе имени Лазо. Все они, к счастью, находятся на достаточном удалении от населенных пунктов и объектов экономики, и угрозы людям и строениям пока не представляют. На тушении задействованы 346 специалистов и 55 единиц техники, работы продолжаются круглосуточно.
На тяжёлую пожароопасную обстановку обратил внимание губернатор Дмитрий Демешин. По его распоряжению, с сегодняшнего дня в крае вводится полный запрет на посещение лесов, а также дополнительные ограничения въезда на лесные территории, в том числе и по неофициальным дорогам. Кроме того, глава края заявил, что лично займётся мониторингом ситуации с возгораниями.
«Действующая противопожарная профилактика недостаточна и малоэффективна. Беру ситуацию на личный контроль», — отметил Демешин.
Что говорит МЧС.
Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова в беседе с hab.aif.ru объяснила, почему город который день не может вздохнуть полной грудью.
«Направление юго-западного ветра приносит воздушные массы со стороны Еврейской автономной области, где действуют возгорания сухой растительности. Кроме того, есть пожары и на территории южных и центральных районов самого Хабаровского края. На островах последний пожар был зафиксирован 10 мая, после этого на островных территориях возгораний не фиксировалось. Все палы сухой травы в городе ликвидируются в течение суток», — сообщила она.
Потворова подчеркнула то, о чем говорят каждый пожароопасный сезон, но что по-прежнему не доходит до многих: практически все эти пожары — дело рук человека.
«Гражданам нужно подходить ответственнее к вопросам пожарной безопасности. Эти пожары — по вине человека: брошенный окурок, непотушенный костер. Как показывает профилактическая работа, граждане относятся к этому легкомысленно», — отметила представитель ведомства.
И с этим трудно спорить: молний над Хабаровском в эти дни не было, а пожары есть. Значит, причина — в людях.
Роспотребнадзор берет пробы.
Пока пожарные борются с огнем, санитарные врачи следят за тем, чем дышат хабаровчане. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ввело лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. Специалисты исследуют пробы на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, окислов азота и диоксида серы — всего того, что способно нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании.
В ведомстве напомнили о мерах безопасности, которые в эти дни становятся не рекомендацией, а необходимостью. При выходе на улицу лучше использовать увлажненные защитные маски или респираторы. Время пребывания на открытом воздухе стоит минимизировать, особенно в жаркое время суток и рано утром, когда концентрация дыма максимальна. Окна и двери следует держать плотно закрытыми, а щели затыкать влажной тканью.
В помещениях рекомендуется проводить регулярную влажную уборку. Физическую активность, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно ограничить. Пить в такие дни советуют больше обычного — до двух-трех литров минеральной воды в день для взрослых. А при появлении симптомов недомогания — одышки, кашля, слабости — не ждать, что пройдет само, а сразу обращаться к врачу.
Когда это закончится.
Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Ситуация остается напряженной и зависит от двух факторов: появления новых очагов и направления ветра. Пока ветер продолжает дуть с юго-запада, а в Еврейской автономной области продолжают гореть трава и леса, Хабаровск будет оставаться под дымовой завесой. По последним данным на 12 мая, смог все еще присутствует, хотя в отдельные часы интенсивность может немного снижаться. В краевом минлесхозе и МЧС граждан призывают неукоснительно соблюдать правила: не использовать открытый огонь, не жечь сухую траву и мусор, при выезде на природу не оставлять после себя стеклянные или промасленные предметы, способные сработать как линза и поджечь траву.
Главное же — помнить, что любой пожар начинается с человека. Брошенный окурок, оставленный без присмотра костер, искра от мангала — и вот уже краевой центр четвертые сутки дышит гарью. Как всегда, легкомыслие одних оборачивается проблемами для сотен тысяч других — и пока каждый, кто выезжает на природу или просто выбрасывает окурок в окно автомобиля, не осознает эту простую связь, хабаровчане так и будет встречать май с першением в горле, дыша не нормальным воздухом, а одной лишь надеждой, что пойдёт дождь или ветер наконец переменится.