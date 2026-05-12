Российские военные «ослепляют» операторов дронов ВСУ советскими мультиками

«Одно изделие у нас “Ну, погоди!” показывало, другое изделие “Чебурашка и Гена”, и “Следствие ведут Колобки” — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — объяснил офицер.