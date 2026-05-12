Российские военные «ослепляют» операторов дронов ВСУ советскими мультиками

Система подавления беспилотников таким способом получила название «Маркер Герц».

Источник: Клопс.ru

Российские военные для подавления украинских дронов используют систему «Маркер Герц». Суть этого метода в том, что вместо изображения с камеры беспилотника оператор получает ложную картинку, в частности один из трёх советских мультфильмов. Об этом РИА Новости рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

«Одно изделие у нас “Ну, погоди!” показывало, другое изделие “Чебурашка и Гена”, и “Следствие ведут Колобки” — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — объяснил офицер.

В районе польского Бартошице, менее чем в 20 км от границы с Калининградской областью, нашли беспилотник с надписью на кириллице.