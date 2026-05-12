За какие переводы самому себе блокируют карты волгоградцам, уточнила юрист

За тем, кому и сколько переводят с кары на карту волгоградцы, пристально следят банковские алгоритмы мониторнинга. Если операция покажется им подозрительной, карту могут заблокировать.
Юрист по гражданским делам Алла Георгиева поясняет: перевод самому себе вызовет подозрение, если он отличается от стандартного суммой и временем совершения операции.
Однозначно привлечёт внимание транзакция, выполненная поздней ночью на несколько сотен тысяч рублей, если прежде клиент подобных операций не совершал. Тем более, если перевод стал промежуточным и далее деньги тут же были отправлены третьему лицу.
«Подозрительным покажется и дробление суммы на несколько мелких платежей», — цитирует эксперта «Прайм».
Чтобы все вопросы банка к клиенту были сняты, ему придётся предоставить документы, подтверждающие происхождение денег.
