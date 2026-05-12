Мошенники атаковали родителей — россиян предупредили о схемах с детскими лагерями

В преддверии летнего сезона мошенники начали массово создавать поддельные сайты и страницы в соцсетях, выдавая их за официальные ресурсы детских лагерей и туристических компаний. Об этом РИА Новости рассказала юрист и подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, аферисты копируют оформление известных лагерей, включая «Артек» и «Смену», а также используют названия популярных турфирм, которые занимаются семейным и детским отдыхом.
Основная схема строится на срочности и заниженных ценах. Потенциальным жертвам предлагают «последние путевки» со скидками и убеждают быстро перевести деньги, пока места не закончились. После оплаты связь с продавцами обычно обрывается, а сайты и страницы исчезают.
Эксперты отмечают, что подобные схемы особенно активизируются летом, в сезон отпусков и школьных каникул. При этом мошенники все чаще используют не только сайты-копии, но и фальшивые отзывы, поддельные документы и рекламу в социальных сетях.
В последние годы в России резко выросло число интернет-мошенничеств. Аферисты регулярно меняют сценарии обмана и подстраиваются под актуальные события — от сезона отпусков до выплат, распродаж и государственных программ.
Одной из самых распространенных схем остаются звонки якобы от банков, полиции, операторов связи или госорганов. Людей убеждают перевести деньги на «безопасный счет», сообщить код из сообщения или установить вредоносное приложение.
Также активно распространяются схемы с поддельными маркетплейсами, инвестициями, продажей авиабилетов, арендой жилья и фальшивыми вакансиями.
Специалисты советуют проверять адреса сайтов, не переводить деньги незнакомым людям и внимательно изучать отзывы. Особую осторожность рекомендуют проявлять при слишком низких ценах и требованиях срочной оплаты.
Юристы напоминают, что официальные организации обычно не требуют мгновенных переводов на карты физических лиц и предоставляют договоры, реквизиты и возможность проверить информацию через государственные реестры.
Читайте также: Дачников предупредили о новой схеме мошенников — под угрозой «Госуслуги».