Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над Волгоградской и Ростовской областями утром уничтожены четыре БПЛА

Утром 12 мая Волгоградская область вновь подверглась налёту украинских БПЛА. По данным Минобороны, все воздушные.

Утром 12 мая Волгоградская область вновь подверглась налёту украинских БПЛА. По данным Минобороны, все воздушные цели были перехвачены дежурными подразделениями. Кроме того, дроны сбивались и в воздушном пространстве соседней Ростовской области.

— В период с 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской и Ростовской областей, — говорится в опубликованном заявлении военного ведомства.

Напомним, как ранее сообщала редакция, утром 12 мая с 5:54 до 08:50 в Волгоградской области действовала беспилотная опасность. Дроны поначалу фиксировались в приграничных районах, а позже, по сообщениям мониторинговых каналов, были замечены и в центральной части региона. При этом воздушное пространство не закрывалось. Аэропорт Волгограда функционирует в штатном режиме.

Коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше