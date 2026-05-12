Эль-Ниньо усугубит климатическую ситуацию: ученые предрекли миру тяжелый год

Начало пожароопасного сезона в мире стало самым разрушительным в истории. Согласно спутниковым данным, за первые четыре месяца 2026 года от пожаров пострадали более 150 миллионов гектаров — территория размером почти с Аляску. Это вдвое превышает средний многолетний показатель за аналогичный период. Как пишет репортер Bloomberg Джо Верц, причина — рекордная жара и засуха.
Ученые предупреждают, что ситуация усугубится из-за Эль-Ниньо (это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в тропической части Тихого океана становятся аномально теплыми). Ожидается, что Эль-Ниньо начнет усиливаться с июня. По словам исследователя экстремальных погодных явлений из Имперского колледжа Лондона Теодора Кипинга, мир ждет особенно тяжелый год.
По мнению климатолога Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона, даже без Эль-Ниньо антропогенное потепление в этом году, скорее всего, привело бы к температурным рекордам. Однако наличие этого природного феномена резко повышает «серьезный риск» беспрецедентных экстремальных погодных явлений.
Как писал KP.RU, ранее глава РАН Геннадий Красников заявил, что климат в России стал более резко континентальным на фоне глобального потепления. По словам Красникова, в стране все чаще фиксируются тайфуны, ураганы и штормы.