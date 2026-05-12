Эль-Ниньо усугубит климатическую ситуацию: ученые предрекли миру тяжелый год

Начало пожароопасного сезона в мире стало самым разрушительным в истории. Согласно спутниковым данным, за первые четыре месяца 2026 года от пожаров пострадали более 150 миллионов гектаров — территория размером почти с Аляску. Это вдвое превышает средний многолетний показатель за аналогичный период. Как пишет репортер Bloomberg Джо Верц, причина — рекордная жара и засуха.