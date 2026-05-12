Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эль-Ниньо усугубит климатическую ситуацию: ученые предрекли миру тяжелый год

Рекордная жара привела к худшему началу года по лесным пожарам в истории.

Источник: Комсомольская правда

Начало пожароопасного сезона в мире стало самым разрушительным в истории. Согласно спутниковым данным, за первые четыре месяца 2026 года от пожаров пострадали более 150 миллионов гектаров — территория размером почти с Аляску. Это вдвое превышает средний многолетний показатель за аналогичный период. Как пишет репортер Bloomberg Джо Верц, причина — рекордная жара и засуха.

Ученые предупреждают, что ситуация усугубится из-за Эль-Ниньо (это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в тропической части Тихого океана становятся аномально теплыми). Ожидается, что Эль-Ниньо начнет усиливаться с июня. По словам исследователя экстремальных погодных явлений из Имперского колледжа Лондона Теодора Кипинга, мир ждет особенно тяжелый год.

По мнению климатолога Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона, даже без Эль-Ниньо антропогенное потепление в этом году, скорее всего, привело бы к температурным рекордам. Однако наличие этого природного феномена резко повышает «серьезный риск» беспрецедентных экстремальных погодных явлений.

Как писал KP.RU, ранее глава РАН Геннадий Красников заявил, что климат в России стал более резко континентальным на фоне глобального потепления. По словам Красникова, в стране все чаще фиксируются тайфуны, ураганы и штормы.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше