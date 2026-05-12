Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске специалисты проверили 3,4 тонны папоротника для экспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 3,4 тонны побегов папоротника, предназначенных для отправки в Казахстан.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 3,4 тонны побегов папоротника, предназначенных для отправки в Казахстан.

В лабораторию поступили 4 образца продукции. Их проверили на фитосанитарное состояние, в том числе на наличие вредителей и сорных растений.

«В этом году к нам поступило 4 образца побегов папоротника на исследования для установления фитосанитарного состояния продукции. Проведены энтомологические и гербологические испытания на наличие вредителей и сорняков», — отметила главный специалист отдела карантина Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анастасия Алексеева.

По итогам исследований вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-получателя. Заказчику выданы заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

В Красноярском крае произрастают разные виды папоротников. Его заготовкой и переработкой занимаются местные жители и предприятия. Папоротник считается одним из региональных брендов края и востребован за рубежом.

Для сравнения, в 2025 году специалисты филиала исследовали 2,9 тонны побегов папоротника.

Самым распространенным видом является орляк обыкновенный. Молодые побеги используют в восточной кухне, а также солят, маринуют, сушат, фасуют в вакуумную упаковку или добавляют в блюда после термической обработки.