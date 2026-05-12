В Красноярске специалисты проверили 3,4 тонны папоротника для экспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 3,4 тонны побегов папоротника, предназначенных для отправки в Казахстан.
«В этом году к нам поступило 4 образца побегов папоротника на исследования для установления фитосанитарного состояния продукции. Проведены энтомологические и гербологические испытания на наличие вредителей и сорняков», — отметила главный специалист отдела карантина Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анастасия Алексеева.
По итогам исследований вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-получателя. Заказчику выданы заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.
В Красноярском крае произрастают разные виды папоротников. Его заготовкой и переработкой занимаются местные жители и предприятия. Папоротник считается одним из региональных брендов края и востребован за рубежом.
Для сравнения, в 2025 году специалисты филиала исследовали 2,9 тонны побегов папоротника.
Самым распространенным видом является орляк обыкновенный. Молодые побеги используют в восточной кухне, а также солят, маринуют, сушат, фасуют в вакуумную упаковку или добавляют в блюда после термической обработки.