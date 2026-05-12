В Черняховске ищут подрядчика для капремонта футбольного поля стадиона «Прогресс»

Администрация Черняховского округа ищет подрядчика для капитального ремонта запасного футбольного поля стадиона «Прогресс». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Способ определения поставщика — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 20 мая, итоги подведут 22 мая. На работы выделяют 44,3 млн рублей.
Согласно ведомости объёмов работ, необходимо заменить покрытие площадки, установить футбольные ворота, а также отремонтировать ливневую канализацию.
Работы необходимо закончить не позднее 31 октября текущего года.
Ранее анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.