Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Более 80 человек дежурили ночью на границе с Украиной». Минлесхоз сказал о пожарах вблизи границы Беларуси в лесах и Чернобыльской зоне отчуждения

Минлесхоз сделал заявление из-за пожаров на территории Украины вблизи границы.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве лесного хозяйства сделали заявление из-за пожароопасной ситуации в связи с крупными пожарами вблизи границы на территории Украины.

В ведомстве подчеркнули, что сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области. Лесной пожар бушует недалеко от белорусской границы. Опаснее всего ситуация — в Милошевичском лесхозе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины. Поэтому были организованы ночные дежурства.

— Более 80 работников лесного хозяйства и около 30 единиц техники провели эту ночь на границе с Украиной. Несколько человек и одна пожарная машина были направлены также от МЧС, — сделали заявление в ведомстве 12 мая.

Ранее мы писали, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Украины взят на контроль в Беларуси.

А до этого белорусские власти предупредили об угрозе трансграничного пожара с территории Украины: «В готовности к худшему сценарию».

А еще более 1,2 килограмма ртути разлилось на складе под Смолевичами — что говорит МЧС.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше