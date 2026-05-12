«Более 80 человек дежурили ночью на границе с Украиной». Минлесхоз сказал о пожарах вблизи границы Беларуси в лесах и Чернобыльской зоне отчуждения

В Министерстве лесного хозяйства сделали заявление из-за пожароопасной ситуации в связи с крупными пожарами вблизи границы на территории Украины.
В ведомстве подчеркнули, что сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области. Лесной пожар бушует недалеко от белорусской границы. Опаснее всего ситуация — в Милошевичском лесхозе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины. Поэтому были организованы ночные дежурства.
— Более 80 работников лесного хозяйства и около 30 единиц техники провели эту ночь на границе с Украиной. Несколько человек и одна пожарная машина были направлены также от МЧС, — сделали заявление в ведомстве 12 мая.
