Нижегородский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов 12 мая

Ограничения на прием и выпуск рейсов действуют в нижегородском аэропорту 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Меры для обеспечения безопасности полетов ввели в Нижнем Новгороде во вторник утром. Как уточнили представители аэропорта, пассажиры могут воспользоваться комнатой матери и ребенка, кулерами, медпунктом, зарядными стойками, бесплатным интернетом.
«С пассажирами в аэропорту работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпании», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что пассажиров отмененного рейса отвезли из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах.