Нижегородцам посоветовали заменить хлорку на соль в дачных бассейнах

Хлор в чистом виде, как объяснил врач, довольно агрессивен. Если же в бассейне установлен хлоргенератор, соль превращается в «мягкий» хлор, и вода становится куда более дружелюбной к человеку. Она не раздражает глаза и слизистые, не пересушивает кожу и не портит волосы, а после купания остается ощущение свежести, а не стянутости.