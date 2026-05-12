Акционер пермского порта не смог оспорить итоги заседания совета директоров в кассации

В рамках повестки спорного заседания были выдвинуты три кандидата, не соответствующие требованиям постановления правительства РФ «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“золотой акции”)». Ранее источники «Ъ-Прикамье» говорили, что речь идет о пункте, согласно которому в советы директоров компаний, акционером которых является государство, могут входить госслужащие или независимые директора. Предложенные кандидаты под эти условия якобы не подпадают. В решении указано также, что, по мнению истца, заочная форма проведенного заседания совета директоров АО «Порт Пермь» не соответствует уставу общества. Согласно ему вопросы размера дивидендов и порядка их выплаты обсуждаются только в очном формате. Господин Лепешкин указал также, что получил извещение о проведении заседания совета директоров лишь накануне, чем, по его мнению, была нарушена процедура созыва собрания.