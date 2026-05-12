Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 медработников отправили на карантин из-за хантавируса в европейской стране

Двенадцать сотрудников университетского медцентра Радбауд в голландском Неймегене уйдут на шестинедельный карантин.

Двенадцать сотрудников университетского медцентра Радбауд в голландском Неймегене уйдут на шестинедельный карантин. Они контактировали с пациентом, у которого подтвердили хантавирус, сообщает портал Hart van Nederland.

В клинике объяснили, что приняты профилактические меры — при лечении больного медики не до конца соблюли действующие протоколы. Кровь пациента, учитывая особенности вируса, следовало обрабатывать по более строгой процедуре. Позже выяснилось, что и мочу инфицированного утилизировали с нарушением последних международных предписаний.

При этом в медцентре подчёркивают: вероятность заражения персонала остаётся минимальной. Председатель правления Бертин Лахуис заявил, что произошедшее тяжело переживают все, кого затронула ситуация. Клиника намерена детально разобраться в случившемся, чтобы исключить повторение ошибок.

Ранее власти Нидерландов уже отправили на шестинедельный домашний карантин граждан, которые находились на борту круизного лайнера с выявленной вспышкой хантавируса.

Ранее случаи хантавируса выявили в Черниговской области Украины.