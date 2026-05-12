78% нижегородцев поддерживают крупные штрафы за выброс мусора из авто

Большинство жителей Нижнего Новгорода считают, что нарушителей, выкидывающих мусор из машин, нужно наказывать крупными штрафами. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.
На сегодняшний день граждане, выкидывающие мусор из машин, могут получить штраф размером до 15 тысяч рублей, а юрлица — до 50 тысяч рублей. К таким мерам положительно относятся 78% респондентов, а негативно — 7%.
Борьбу с нарушителями в основном поддерживают женщины (82%). Мужчины, наоборот, чаще занимают отрицательную позицию (10%). По их мнению, автомобилисты мусорят из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации. Также многие считают, что подобные нарушения должны строже контролировать сотрудники ГАИ и Росгвардии, а также уличные видеокамеры.
Отмечается, что водители поддерживают крупные штрафы за мусор немного чаще, чем пешеходы (84% против 70%).
