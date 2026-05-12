Сроки истекли: почему развалилось уголовное дело о некачественном оказании медпомощи

В конце октября пациентку наконец выписали домой. Муж стал делать перевязку, надавал на одно пятно, полился гной. «Я позвонил заведующей отделении пульмонологии ОКБ (так как всю помощь по транспортировке в Москву и обратно оказывала она), она нашла врача который смог поехать к нам домой. Он осмотрел Ирину и сказал, что нужно ехать в больницу. Так как в домашних условиях делать манипуляции на ноге опасно. Мы вынесли жену на руках из дома, посадили в машину, привезли на ул. Клиническую в приемное отделение областной больницы. Подошёл молодой врач, спросил фамилию и сказал завозить жену в перевязочную, — рассказывает Андрей. — Через некоторое время врач пригласил меня в перевязочную, показал, что нужно делать — оттягивать мясо и прямо на рваную рану закладывать пальцем мазь “Левомеколь”, после этого отправил домой, пообещав, что скоро всё пройдёт». Мужчина утверждает, что от госпитализации они не отказывались, никто её и не предложил и не объяснил, насколько серьёзна рана на ноге, и какие могут быть последствия.