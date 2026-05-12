В Гидрометцентре заявили о возвращении в Москву летнего тепла

Летнее тепло вернется в Москву уже на следующих выходных, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в эфире Радио РБК.

Источник: РБК

«В Москву и область постепенно возвращается летнее тепло. В первый рабочий день на короткой неделе температура воздуха днем составит 18−20 градусов. Но из-за близости атмосферных фронтов пройдет кратковременный дождь. В выходные 16 и 17 мая погода будет облачная, но без осадков. Днем ожидаются летние 22−27 градусов», — рассказала Паршина.

В Московской области на этой неделе местами ожидается гроза, продолжила синоптик. В среду температура составит от 21 до 23 градусов, также прогнозируются кратковременные дожди. В четверг температура поднимется до 24 градусов.

«Погода примерно такая же. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. При грозе возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду. Удержится на этих же отметках температура и в пятницу. Местами небольшой дождь», — добавила специалист.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о трехдневных грозах в Москве. Их прогнозируют с 12 по 15 мая. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что прошедшие выходные станут последними прохладными и дождливыми днями весны в Москве. Уже на этой неделе температура вернется к климатической норме мая.

