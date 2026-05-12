У мэра Уфы при переводе под домашний арест взяли образцы слюны и волос

Сотрудники правоохранительных органов принудительно взяли образцы волос и слюны у мэра Уфы Ратмира Мавлиева, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий, при его переводе из изолятора под домашний арест. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат главы города Марат Самойлов.
По словам защитника, Мавлиев также обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность уголовного преследования в отношении него. В жалобах он указал, что не признает вину.
«Коммерсантъ» уточняет, что мэр настаивает на том, что вменяемые ему действия «полностью противоречат реальным событиям», что, по его утверждению, подтверждается материалами гражданских судов и нормативными актами. Эту позицию Мавлиева в беседе с РБК подтвердил Самойлов.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры и в СК.
В конце апреля Советский районный суд Уфы арестовал Мавлиева до 11 июля. По версии следствия, дело связано с незаконным отчуждением участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга». Следствие полагает, что в 2025 году Мавлиев потребовал от строительной компании взятку в виде имущественных услуг — участка стоимостью более 13 млн руб., который должен был быть оформлен в его интересах.
По словам Мавлиева, к отчуждению земли он непричастен, а строительная компания «украла земли у граждан». Он также заявил о сотрудничестве со следствием.
6 мая Верховный суд Башкирии отпустил мэра Уфы под домашний арест, однако позднее Следственный комитет региона назвал это решение необоснованным и заявил о намерении инициировать его обжалование.
