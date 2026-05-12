В Пермском крае студент и школьница спасли краснокнижного орлана

Студент медколледжа Александр Ожгибесов и его подруга, девятиклассница Елизавета, спасли раненого орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу, сообщает «КП-Пермь».
Птицу, которая не может взлететь, обнаружили в Осинском округе 7 мая. Студент уже три года наблюдает за орланами и знает их повадки. Приехав на поле, они с подругой поняли, что поймать хищника в мешок не получится — он оказался слишком шустрым и крупным. Лиза сходила за одеялом, и они стали гонять птицу.
«Бегали мы за ним минут 40. Потом он обессилел, присел на землю и прижал к ней голову. Тогда я тихонечко подошёл к нему, накинул одеяло, сделал что-то вроде узелка и понёс к соседу в пустую конюшню», — рассказал Александр.
Студент выяснил, что орлан бегал по полю несколько дней, и напоил его, макнув клювом в воду. За сутки птица выпила полкастрюли воды и съела около двух килограммов рыбы.
Орнитолог ПГНИУ Галина Кранидовна забрала птицу и передала в фонд «Хижина чудес». Руководитель фонда Марина Перезолова считает, что шансы вернуть орлана в дикую природу малы — у него дыра в крыле и травмирован локтевой сустав, но птица хорошо ест. Орлану больше четырёх лет.
Ребята назвали его Комбатом — потому что «он сражался до конца».
Напомним, в феврале Пермская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала Фонд помощи животным «Станция скорой помощи» за ненадлежащее содержание орлана-белохвоста.