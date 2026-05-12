На красноярских Столбах впервые с 2020 года отменили месячник тишины

В этом сезоне национальный парк «Красноярские Столбы» не будут полностью закрывать для посетителей. Месячник тишины — практика полного запрета прогулок, которую ввели в 2020 году для профилактики лесных пожаров и сохранения природы, в этом году применять не планируют. Об этом сообщают gornovosti.ru.
Как пояснил заместитель директора по охране нацпарка Иван Кириллов, от тотального закрытия решили отказаться. Однако точечные ограничения остаются: их будут вводить при реальных угрозах — лесных пожарах, ураганном ветре или выходе диких животных к людям.
Зона особой охраны по-прежнему закрыта на неопределённый срок с прошлого года. Также недоступны Каштакский маршрут и тропа к Манской стенке — там ведутся работы по благоустройству.
«Условий для полного закрытия всей территории сейчас нет. Но если сработает хотя бы один из критериев, ограничения введут», — подчеркнул Кириллов.
Кроме того, из-за сезонной активности клещей поток туристов на Столбах и без ограничений сейчас ниже обычного.