На красноярских Столбах впервые с 2020 года отменили месячник тишины

Месячник тишины — практика полного запрета прогулок.

В этом сезоне национальный парк «Красноярские Столбы» не будут полностью закрывать для посетителей. Месячник тишины — практика полного запрета прогулок, которую ввели в 2020 году для профилактики лесных пожаров и сохранения природы, в этом году применять не планируют. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Как пояснил заместитель директора по охране нацпарка Иван Кириллов, от тотального закрытия решили отказаться. Однако точечные ограничения остаются: их будут вводить при реальных угрозах — лесных пожарах, ураганном ветре или выходе диких животных к людям.

Зона особой охраны по-прежнему закрыта на неопределённый срок с прошлого года. Также недоступны Каштакский маршрут и тропа к Манской стенке — там ведутся работы по благоустройству.

«Условий для полного закрытия всей территории сейчас нет. Но если сработает хотя бы один из критериев, ограничения введут», — подчеркнул Кириллов.

Кроме того, из-за сезонной активности клещей поток туристов на Столбах и без ограничений сейчас ниже обычного.