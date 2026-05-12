ДВХМ откроет гостям удивительный мир коллекционной авторской куклы

15 мая в Дальневосточном художественном музее откроется удивительная выставка «Шел по городу художник», которая позволит посетителям погрузиться в волшебный мир художественной куклы. Экспозиция объединит работы талантливых мастеров из Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области — всего представлено около ста произведений от шестнадцати авторов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гости музея увидят не просто игрушки, а настоящие коллекционные художественные куклы: изысканные миниатюры, героев русских народных сказок и классических литературных произведений, а также необычных образов в самых разных стилях современного искусства. Каждая работа — это маленький мир, созданный с невероятной тщательностью.
Куклы выполнены из разнообразных материалов — керамики, текстиля, полимерной глины, современного пластика. Каждый персонаж имеет свой характер, и особое внимание уделено деталям: костюмы сшиты с ювелирной точностью, украшены вышивкой, кружевами и тончайшими аксессуарами.
— Сегодня куклы — это особый вид искусства, ведь кукольник — не просто автор своих произведений и не просто сказочник. Он и скульптор, и дизайнер, и модельер. Мастера создают невероятные образы: фантастические и эксцентричные, задумчивые и мечтательные, созерцательные и полные движения. Главное — в них вложена душа автора, — подчеркнула куратор выставки Ольга Коновалова.