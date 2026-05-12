В Ростове на восстановление мемориала направят около 12 млн рублей

В донской столице приведут в порядок мемориальный комплекс «Павшим воинам». Стоимость восстановительных работ составит 11,9 млн рублей.
Аукцион по выбору исполнителя работ запланирован на 19 мая. Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить все мероприятия до конца октября текущего года. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.
В технической документации зафиксировано текущее состояние памятника. Выявлены следующие проблемы: элементы брусчатого покрытия местами сместились, на них появились трещины и сколы. Кроме того, наблюдается проседание грунта под мемориалом, а в стыках между плитами прорастает сорная растительность. Исполнителю предстоит восстановить лестничные марши и обновить покрытие площадки.