Гендиректор ФК «Пари НН» извинился за обматерившего болельщиков вратаря

Генеральный директор ФК «Пари НН» Виталий Карасев выразил сожаление по поводу инцидента с участием голкипера Никиты Медведева, который произошел после игры с московским ЦСКА. Запись с извинениями опубликовали на официальном Telegram-канале клуба.
Встреча, состоявшаяся 11 мая, завершилась поражением нижегородской команды со счетом 1:2. По окончании матча вратарь позволил себе грубые высказывания в адрес фанатов, которые демонстрировали баннеры в поддержку экс-наставника Алексея Шпилевского. Медведев, в частности, заявил, что подобные болельщики должны оставаться дома.
«Я сам спортсмен и понимаю, что после обидного поражения эмоции захлестнули. Хочу извиниться перед болельщиками и донести такую мысль, что для нас сейчас каждая поддержка, каждое внимание, каждый плакат, каждая кричалка очень важны. Мы все хотим победить, и безразличных среди нас нет», — прокомментировал ситуацию Виталий Карасев.
