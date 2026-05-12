Мужчина умер в реанимации после атаки БПЛА в Белгородской области

В реанимации Белгородской областной клинической больницы умер мужчина, пострадавший 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Новая Нелидовка Белгородского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, врачи до последнего боролись за жизнь пациента.

Источник: Коммерсантъ

При ударе БПЛА по машине в Новой Нелидовке также была ранена женщина. У пострадавшей диагностировали баротравму. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода. У погибшего мужчины были открытые переломы ног.

Накануне, 11 мая, «Ъ-Черноземье» также писал, что при атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя, включая 18-летнего юношу и троих сотрудников скорой помощи. Под ударами оказались Белгородский, Шебекинский, Грайворонский и Волоконовский округа. В частности, в Волоконовке FPV-дроны повредили два коммерческих объекта, шесть автомобилей и фасад храма Успения Пресвятой Богородицы.

