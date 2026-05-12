В Приморье загорелись склады на площади 1,4 тыс. кв. метров

В Уссурийске на Сельскохозяйственной улице загорелись склады, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Сигнал о пожаре поступил в 14:40 по местному времени. Когда пожарные прибыли на место, пламенем уже были охвачены автозапчасти на открытой территории и складские помещения. Общая площадь возгорания достигла 1,4 тыс. кв. м.
На месте работает МЧС, пожару присвоен второй ранг сложности. В тушении участвуют восемь единиц техники и 32 человека.
Ранее в Приморском крае в поселке Соловей-Ключ потушили пожар на двух складах строительных материалов, один из которых обрушился. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.
