Ремонт ливневой канализации запланирован на 12 улицах Нижнего Новгорода

Ремонт сетей ливневой канализации запланирован на двенадцати улицах Нижнего Новгорода в текущем году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте благоустройства.
Так, в Канавинском районе ремонтные работы затронут улицы Должанскую, Совнаркомовскую, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасскую и Акимова.
Ливневую канализацию Сормовского района приведут в порядок на улицах Коминтерна и Героев Космоса.
Что касается Московского района, то здесь запланирован ремонт ливневок на улицах Народной и Люкина. Нижегородский район представлен переулком Вахитова и улицей Октябрьской.
