Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт ливневой канализации запланирован на 12 улицах Нижнего Новгорода

По итогам паводкового периода план работ будет уточнен.

Источник: Время

Ремонт сетей ливневой канализации запланирован на двенадцати улицах Нижнего Новгорода в текущем году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте благоустройства.

Так, в Канавинском районе ремонтные работы затронут улицы Должанскую, Совнаркомовскую, Чкалова, Октябрьской революции, Кузбасскую и Акимова.

Ливневую канализацию Сормовского района приведут в порядок на улицах Коминтерна и Героев Космоса.

Что касается Московского района, то здесь запланирован ремонт ливневок на улицах Народной и Люкина. Нижегородский район представлен переулком Вахитова и улицей Октябрьской.

Напомним, что свыше 9,5 млрд рублей выделят на создание инженерной инфраструктуры в Новинках и деревне Ольгино.