Депутаты обсудили вовлечение сельхозземель Хабаровского края в оборот

На заседании комитета регионального парламента обсудили вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения в Хабаровском крае. Общая площадь таких участков составляет около 400 тыс. га, четверть находится в краевой собственности, сообщает пресс-служба законодательной Думы Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
До 2021 года большая часть муниципальных земель была передана частным собственникам. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Алёна Зейда отметила, что мелиоративный комплекс региона (128 систем) требует модернизации: около 70% объектов построены до 1970 года. С 2017 по 2024 год реализовано 40 проектов мелиорации, введено более 9,5 тыс. га земель, в прошлом году — ещё 1,6 тыс. га.
Привлечение инвесторов в северные районы остаётся сложной задачей из-за удалённости территорий и проблем с логистикой. Земли бывших совхозов «Молодёжный» и «Эльбанский» не используются. Действующие сельхозпредприятия испытывают финансовые трудности, а бюджетное финансирование сокращается.
Интерес депутатов вызвал краевой проект экспериментального посева пшеницы на 10 га. Директор Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева сообщила, что институт вывел сорта с отличными хлебопекарными свойствами. При соблюдении технологии урожайность может достичь 4,5 т с гектара.
Депутаты рекомендовали краевому Минсельхозу обратиться в федеральный Минсельхоз за финансированием, а главам муниципалитетов — активнее вовлекать неиспользуемые земли в оборот.
